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Спятивший гусь затерроризировал город
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Спятивший гусь затерроризировал город 

Рамблер 2 часа назад
Американский городок Де Бари в штате Флорида устал от безумств агрессивного гуся. Местная жительница Дженнифер Джесал рассказала, что птица ведёт себя неадекватно: бегает за людьми и щипает их, нападает на стоящих на остановке детей, рвёт защитные сетки на окнах. Однако Дженнифер считает, что такому поведению есть объяснение. По её словам, у гуся был приятель, но недавно он умер, так что птица загрустила и впала в депрессию. Женщина считает, что отдавать обезумевшего гуся в приют для диких животных не следует, так как он стал своеобразной достопримечательностью района и рекомендует зоозащитникам подыскать гусю нового приятеля.
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