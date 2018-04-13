Москвич построит «Форт Боярд» в Японском море

Житель Москвы Нарек Оганесян планирует вложить один миллион рублей в туристический проект на острове Чакмут в Хабаровском крае. Мужчина получил землю в Японском море, став участником программы «Дальневосточный гектар», сообщает «Интерфакс»

«Остров очень красивый. Я там еще не был, собираюсь в этом году посетить его. Но судя по фотографиям, которые мне прислали, и спутниковым снимкам, видно, что он покрыт лесом, и все побережье — песчаные пляжи. Планируем реализовать там туристический проект и вложить ориентировочно около миллиона рублей», — рассказал Оганесян агентству.

По его словам, на Чакмуте будет три вида туризма: квест-туризм, наподобие популярного французского телешоу «Форт Боярд», «робинзонада» — остров смогут арендовать желающие побыть в одиночестве, и экотуризм.

Москвич уже получил более трех тысяч заявок от желающих посетить остров. Предполагается, что первые гости смогут приехать на Чакмут в июле-августе 2018-го.

Закон о бесплатной раздаче земель на Дальнем Востоке действует для всех россиян с 2017 года. Каждый гражданин страны может взять участок размером не более гектара в бесплатную аренду на пять лет, а затем, если территория будет освоена, получить ее в собственность.