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Москвич построит «Форт Боярд» в Японском море
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Москвич построит «Форт Боярд» в Японском море 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Житель Москвы Нарек Оганесян планирует вложить один миллион рублей в туристический проект на острове Чакмут в Хабаровском крае. Мужчина получил землю в Японском море, став участником программы «Дальневосточный гектар», сообщает «Интерфакс».
«Остров очень красивый. Я там еще не был, собираюсь в этом году посетить его. Но судя по фотографиям, которые мне прислали, и спутниковым снимкам, видно, что он покрыт лесом, и все побережье — песчаные пляжи. Планируем реализовать там туристический проект и вложить ориентировочно около миллиона рублей», — рассказал Оганесян агентству.
По его словам, на Чакмуте будет три вида туризма: квест-туризм, наподобие популярного французского телешоу «Форт Боярд», «робинзонада» — остров смогут арендовать желающие побыть в одиночестве, и экотуризм.
Москвич уже получил более трех тысяч заявок от желающих посетить остров. Предполагается, что первые гости смогут приехать на Чакмут в июле-августе 2018-го.
Закон о бесплатной раздаче земель на Дальнем Востоке действует для всех россиян с 2017 года. Каждый гражданин страны может взять участок размером не более гектара в бесплатную аренду на пять лет, а затем, если территория будет освоена, получить ее в собственность.
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