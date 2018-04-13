Ещё
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись 

Don't Panic 3 часа назад
Невероятная сила торнадо сметает на своем пути все. Животные, дома и даже люди — помните детскую сказку, где девочку уносит смерчем в Изумрудный город? Такое вполне реально.
Для человека столкновение с торнадо летально. Известны случаи, когда в небо улетали целые дома с испуганными семьями.
Причины образования колоссальных смерчей до конца не изучены и сегодня. Существует много теорий, но ни одна из них пока не получила достаточного научного обоснования.
Впрочем, устоять перед ударом природы тоже реально. Вот, к примеру, дальнобойщик, который не побоялся проехать через самый центр торнадо.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мистические явления космоса, попавшие на видео10
Как воры следили за порядком на Олимпиаде-8040
На старой фотографии нашли путешественника во времени134
Какие неприличные фамилии встречались у русских82
Мужчину не пустили в самолет из-за имени58
Видео
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
02:30
Как Горбачев сдал СССР
Истории
02:26
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста
Люди
01:07
Спятивший гусь затерроризировал город
Безумный мир
00:26
Безразличный кот выиграл и ушел
Безумный мир
00:28
Акула-исполин решила порезвиться с людьми
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение