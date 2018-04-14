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Очередную «аномалию» запечатлели возле МКС
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Очередную «аномалию» запечатлели возле МКС 

Рамблер 57 минут назад
На днях уфолог из Тайваня Скотт Уоринг опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, ему удалось разглядеть аномалию.
Уфолог заявляет, что смотрел прямую трансляцию с веб-камеры на борту МКС, как вдруг заметил загадочный объект у орбиты Земли.
Этот неопознанный объект появился возле МКС и «выплюнул» крупный шар, который стремительно приблизился к орбитальной станции. После этого материнский корабль исчез из виду, то есть наверняка перешел в режим камуфляжа.
— рассказывает Уоринг.
Надо отметить, что такие странные аномалии возле МКС мистически настроенные энтузиасты замечают уже не в первый раз. В Сети часто появляются фото и видео таких «аномалий».
Скотт Уоринг убежден, что пришельцы почему-то перестали скрываться и буквально «лезут» в объективы, чтобы земляне понимали, что они во Вселенной не одни.
Но, разумеется, никаких доказательств того, что объекты, попавшие в объективы камер, являются инопланетными, нет. А представители НАСА подобные фото и видеозаписи комментировать просто отказываются.
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