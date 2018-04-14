Очередную «аномалию» запечатлели возле МКС

На днях уфолог из Тайваня Скотт Уоринг опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, ему удалось разглядеть аномалию.

Уфолог заявляет, что смотрел прямую трансляцию с веб-камеры на борту МКС, как вдруг заметил загадочный объект у орбиты Земли.

Этот неопознанный объект появился возле МКС и «выплюнул» крупный шар, который стремительно приблизился к орбитальной станции. После этого материнский корабль исчез из виду, то есть наверняка перешел в режим камуфляжа.

— рассказывает Уоринг.

Надо отметить, что такие странные аномалии возле МКС мистически настроенные энтузиасты замечают уже не в первый раз. В Сети часто появляются фото и видео таких «аномалий».

Скотт Уоринг убежден, что пришельцы почему-то перестали скрываться и буквально «лезут» в объективы, чтобы земляне понимали, что они во Вселенной не одни.