Бермудский треугольник: тайна наконец-то разгадана

Район Бермудского треугольника считается одним из самых неблагополучных во всем Атлантическом океане. Издавна здесь пропадали корабли, а затем и самолеты.

Скептики вполне резонно заявляют, что Дьявольский треугольник опасен по вполне земным причинам: навигация в районе очень сложна, здесь много отмелей, а штормы и циклоны зарождаются моментально и губят летчиков и моряков.

Однако, логика логикой, но как объяснить, что именно здесь пропадает больше кораблей и самолетов, чем в любой другой части Мирового океана? Группа американских метеорологов провела исследование, способное одним махом закрыть таинственную историю Бермудского треугольника.

Ученые утверждают, будто проблема решена — давайте попробуем разобраться немного подробнее.

Теория

Метеоролог Стив Миллер из Университета штата Колорадо почти десяток лет потратил на изучение погодных условий в зоне Бермудского треугольника. Совместно со специалистами местной береговой охраны Миллер выработал довольно смелую теорию. Ученый предположил, что опасность району придает некая воздушная аномалия и собрал собственную группу, чтобы проверить свои логические выкладки полевыми исследованиями.

Помощь свыше

На мысль искать воздушную аномалию Стива Миллера натолкнул тщательный анализ спутниковых снимков местности. Современная оптика позволила сделать максимальное увеличение — метеоролог разглядел над аномальной зоной странные облака строгой шестиугольной формы.

Воздушные взрывы

Такую странную форму помогает принять облакам сам Атлантический океан. Теплая вода с отмелей испаряется в холодный воздух, создавая ему своеобразный каркас. Шестиугольные облака, по мнению Миллера, некоторое время дрейфуют над Бермудским треугольником. Затем облака взрываются, формируя мощные потоки воздуха.

Атака сверху

Вот эти-то потоки и есть та самая аномальная причина гибели десятков самолетов и кораблей. От взрыва мощный порыв ветра спускается вниз, к океану. Взаимодействие атмосферных волн приводит к образованию сильнейшей турбулентности, выбраться из которой у человеческой техники нет никакой возможности.

Мини-цунами

Кроме того, если порыв ветра будет достаточно силен, он может ударить о поверхность океана и вызвать огромную волну, высотой до 40 метров. Команда Миллера повстречалась с одним такими гигантом в открытом океане — по счастью, волна прошла стороной. Это опасное приключение стало еще одним фактом, серьезно подтверждающим теорию исследователей о воздушных бомбах.