Акула напугала дайверов и дала себя погладить

Свирепый океанский хищник может напугать даже опытных дайверов. Это и произошло у мексиканского побережья: огромная акула внезапно появилась рядом с ныряльщиками и все происходящее попало на видео.

По случайности оператор Тарсицио Суарес послал своего дрона снимать именно этот участок океана. Он заметил, как из-под воды поднимается гигантская тень.

Испуганные люди метнулись в разные стороны, но вскоре вернулись обратно. Один из дайверов даже подплыл к гиганту поближе и рискнул погладить жесткую как наждак кожу.

Страшной тенью оказалась китовая акула. Эти создания спокойны и безобидны — они в принципе не нападают на человека, да и на других млекопитающих.

Акулы, несмотря на жуткий образ, вполне бывают дружелюбными и даже иногда просят людей о помощи. Вот, к примеру, история о том, как дайвер вытащил нож из головы одной из хищниц.