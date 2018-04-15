Ещё
Акула напугала дайверов и дала себя погладить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акула напугала дайверов и дала себя погладить 

Trendymen 5 часов назад
Фото: Trendymen
Свирепый океанский хищник может напугать даже опытных дайверов. Это и произошло у мексиканского побережья: огромная акула внезапно появилась рядом с ныряльщиками и все происходящее попало на видео.
По случайности оператор Тарсицио Суарес послал своего дрона снимать именно этот участок океана. Он заметил, как из-под воды поднимается гигантская тень.
Испуганные люди метнулись в разные стороны, но вскоре вернулись обратно. Один из дайверов даже подплыл к гиганту поближе и рискнул погладить жесткую как наждак кожу.
Страшной тенью оказалась китовая акула. Эти создания спокойны и безобидны — они в принципе не нападают на человека, да и на других млекопитающих.
Акулы, несмотря на жуткий образ, вполне бывают дружелюбными и даже иногда просят людей о помощи. Вот, к примеру, история о том, как дайвер вытащил нож из головы одной из хищниц.
Последние новости
5 самых сильных болей, существующих в природе Самые скандальные платья в истории церемоний Оскар Сестры Белла и Гиги Хадид снялись полностью обнаженными и вызвали ужасный скандал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бермудский треугольник: тайна наконец-то разгадана97
Юмор Сталина, который пугал всех вокруг до дрожи545
На старой фотографии нашли путешественника во времени140
Загадочное сооружение обнаружили в пустыне Китая2
Зачем в 1935 году ввели смертную казнь для детей350
Видео
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
02:30
Как Горбачев сдал СССР
Истории
02:26
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста
Люди
01:07
Спятивший гусь затерроризировал город
Безумный мир
00:26
Безразличный кот выиграл и ушел
Безумный мир
00:28
Акула-исполин решила порезвиться с людьми
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение