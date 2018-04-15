Сторонники плоской Земли привели доказательства

Не так давно в Америке состоялась первая в своем роде конференция сторонников теории плоской Земли. Участники уверены, что им и в самом деле удалось доказать: наша планета никогда не была круглой — она плоская каа стол.

Конференцию посетили несколько тысяч зрителей. Были определены основные факты, подтверждающие теорию: оказывается, Земля это всего лишь плоский диск, диаметр которого 40 тысяч километров с центром на Северном полюсе. Южного полюса дескать и вовсе нет — вместо него стена льда вокруг всего диска.

Солнце и Луна висят прямо над нами. Наука должна разобраться с этим. Они не смогут уклоняться от нас вечно… Никому не нравится чувство, что мы находимся на маленьком шарике, который несется сквозь вселенную — Марк Саргент, лектор и сторонник креационизма