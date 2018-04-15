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Самая страшная собака в Великобритании стала моделью
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Самая страшная собака в Великобритании стала моделью 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Youtube
Беззубый пес по кличке Чейз дожил до 15 лет и получил звание самой уродливой собаки Великобритании.
А теперь Чейз подписал контракт с модельным агентством, об этом сообщает издание Metro. Представитель породы китайская хохлатая страдает от катаракты и облысения, тем не менее с ним заключают контракты такие известные бренды, как M&S, Disney, MAC и Pets at Home.
Владелица пса Шторм Шайлер мечтает, что ее пес сможет выиграть на конкурсе "Самая уродливая собака в мире". В прошлом году Чейз стал лишь третьим, а победила неаполитанский мастиф Марта из Калифорнии.
Этот конкурс устраивается с 1961 года специально для таких собак, которые никогда не смогут выиграть на обычных собачьих выставках.
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