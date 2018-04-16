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На шлеме астронавта разглядели странное существо
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На шлеме астронавта разглядели странное существо 

Don't Panic 5 часов назад
Эта информация, найденная прямо на официальном сайте НАСА, привела многих с замешательство. При тщательном анализе фотографий эксперты обнаружили на снимке странную фигуру, отраженную в шлеме космонавта.
Гуманоид не носит скафандра, а значит — это точно не человек. К тому же пропорции фигуры слишком малы…
Можно подумать, что миссия «Апполон-17» действительно повстречала на Луне чужую цивилизацию.
DNPmag
Сейчас специалисты НАСА уверяют, что на снимке никакой фигуры нет. Однако гуманоида заметно даже невооруженным глазом. Вполне вероятно, что в скором времени фотографию с сайта удалят — так уже бывало в прошлом.
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