Депутат растоптал iPad из-за санкций

Россияне по-разному относятся к новым санкциям США. Например, депутат в Ярославле решил расстаться с гаджетом, протестуя против санкций, и растоптал свой iPad, а после выложил ролик в аккаунте в Facebook. Далее он пообещал, что полностью откажется от американских товаров и призвал других пользователей социальной сети последовать его примеру. Однако не все комментаторы поверили в искренность порыва парламентария, а другие отметили, что в знак протеста против санкций депутату следовало бы удалиться и из «Фейсбука».