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Депутат растоптал iPad из-за санкций
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Депутат растоптал iPad из-за санкций 

Рамблер 6 часов назад
Россияне по-разному относятся к новым санкциям США. Например, депутат в Ярославле решил расстаться с гаджетом, протестуя против санкций, и растоптал свой iPad, а после выложил ролик в аккаунте в Facebook. Далее он пообещал, что полностью откажется от американских товаров и призвал других пользователей социальной сети последовать его примеру. Однако не все комментаторы поверили в искренность порыва парламентария, а другие отметили, что в знак протеста против санкций депутату следовало бы удалиться и из «Фейсбука».
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