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Агрессивный пылесос плюнул в людей
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Агрессивный пылесос плюнул в людей 

Рамблер 5 часов назад
Безобидный домашний бытовой прибор тоже может быть агрессивным. Это продемонстрировал мужчина, который на глазах товарищей пылесосил ковер в служебном помещении. В какой-то момент агрегат, который, как позднее выяснилось, был неисправен, взорвался и выкинул порцию жидкого очистителя прямо на публику. К счастью, прибор остался цел, его части не поранили никого из присутствующих. Очевидно, во время следующей уборки служащие должны быть более внимательны к бытовым помощникам и отслеживать их состояние до момента включения.
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