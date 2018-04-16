Агрессивный пылесос плюнул в людей

Безобидный домашний бытовой прибор тоже может быть агрессивным. Это продемонстрировал мужчина, который на глазах товарищей пылесосил ковер в служебном помещении. В какой-то момент агрегат, который, как позднее выяснилось, был неисправен, взорвался и выкинул порцию жидкого очистителя прямо на публику. К счастью, прибор остался цел, его части не поранили никого из присутствующих. Очевидно, во время следующей уборки служащие должны быть более внимательны к бытовым помощникам и отслеживать их состояние до момента включения.