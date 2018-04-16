Кошка устроила шоу в мясной лавке

Бродячая кошка была голодна и решила полакомиться чем-нибудь в мясном магазине, который оказался на её пути. Очаровательное смышлёное животное устроило целое представление в надежде получить еду, потому что денег для оплаты покупок у кошки не было. Хозяин мясной лавки после общения с маленьким хищником всё-таки решил угостить непрошенную гостью и дал ей небольшой кусочек мяса, а потом предложил ей сосиску, которую кошку выхватила из рук мужчины лапой. Животное с аппетитом поглотило еду, а после отправилось восвояси.