Уставший от зимы косит снег газонокосилкой

Мужчина, заждавшийся весну, решил приблизить её наступление. В шортах и футболке он вышел на улицу, несмотря на минусовую температуру, и принялся косить снег на газоне газонокосилкой. Отчасти ему удалось избавить траву от снежного покрова и вернуть газону зелёный цвет, хотя добиться полного уничтожения снега всё-таки не получилось. Но, по крайней мере, этот уставший от зимних холодов и белого цвета газонокосильщик в кепке и солнцезащитных очках попытался создать себе и окружающим весеннее настроение и развеселил прохожих.