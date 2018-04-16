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Уставший от зимы косит снег газонокосилкой
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Уставший от зимы косит снег газонокосилкой 

Рамблер 4 часа назад
Мужчина, заждавшийся весну, решил приблизить её наступление. В шортах и футболке он вышел на улицу, несмотря на минусовую температуру, и принялся косить снег на газоне газонокосилкой. Отчасти ему удалось избавить траву от снежного покрова и вернуть газону зелёный цвет, хотя добиться полного уничтожения снега всё-таки не получилось. Но, по крайней мере, этот уставший от зимних холодов и белого цвета газонокосильщик в кепке и солнцезащитных очках попытался создать себе и окружающим весеннее настроение и развеселил прохожих.
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