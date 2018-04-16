Ещё
Схватку вопящих коал записали на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Схватку вопящих коал записали на видео 

Рамблер 3 часа назад
Житель Австралии запечатлел на видео конфликт двух коал. Мужчина, живущий в городе Аделаида, держит животных дома, они обитают на заднем дворе. На записи видно, что животные настроены агрессивно. Один из самцов выпустил когти и попытался прижать соперника к земле, сопровождая действия угрожающим криком. В итоге ему это всё-таки удалось. Однако когда животные увидели, что к ним приближается человек, они прекратили схватку и разбежались по разным углам вольера. Владелец коал пояснил, что они довольно часто начинают битвы, особенно в период размножения.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила12
На шлеме астронавта разглядели странное существо61
Бермудский треугольник: тайна наконец-то разгадана126
Тест: переживете ли вы конец света?17
Чего хотел Наполеон от России34
Видео
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
01:49
Свадьба зомби попала на видео
Безумный мир
00:31
Схватку вопящих коал записали на видео
Безумный мир
03:27
На шлеме астронавта разглядели странное существо
Безумный мир
00:36
Уставший от зимы косит снег газонокосилкой
Безумный мир
00:57
Кошка устроила шоу в мясной лавке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение