Схватку вопящих коал записали на видео

Житель Австралии запечатлел на видео конфликт двух коал. Мужчина, живущий в городе Аделаида, держит животных дома, они обитают на заднем дворе. На записи видно, что животные настроены агрессивно. Один из самцов выпустил когти и попытался прижать соперника к земле, сопровождая действия угрожающим криком. В итоге ему это всё-таки удалось. Однако когда животные увидели, что к ним приближается человек, они прекратили схватку и разбежались по разным углам вольера. Владелец коал пояснил, что они довольно часто начинают битвы, особенно в период размножения.