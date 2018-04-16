Соседям присудили совместную опеку над собакой

Истории, когда бывшие супруги или родственники делят детей, имущество и домашних животных, нас уже не удивляют. Однако на этот раз поделить собаку не могут двое соседей из Флориды.

Речь идет о черном лабрадоре по кличке Эларио. Его хозяйка, Тина Мари Уокер, ухаживала за своим соседом, Дэвидом Сомервиллом, перенесшим серьезную операцию. Они проводили вместе много времени и скоро мужчина привязался к лабрадору настолько, что попросил соседку подарить ему пса. Когда женщина отказалась, он подал на нее в суд.

В иске он указал, что покупал псу еду и оплачивал его визиты к ветеринару, а самое главное, лабрадор любит его гораздо больше, чем свою нынешнюю хозяйку. Также он указал, что более обеспечен, чем Тина, а значит, с ним Эларио будет лучше.

Суд решил дело в пользу совместной опеки над псом. Теперь соседи должны договориться о графике посещений и разделить заботу об Эларио. Однако Тина не сдается и намерена обжаловать странное решение суда.