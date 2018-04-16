Аэропорт Крыма открыл рейсы на Венеру и Марс 

На сайте аэропорта Симферополя во вкладке вылетов на сегодня в онлайн-табло значатся несколько прелюбопытнейших рейсов.
Пассажирам предлагается отправиться на Венеру компанией Venus Airlines, на Марс — самолетами Star Lines и на Корусан — авиакомпанией Космофлот.
Скриншот с сайта аэропорта
В понедельник, 16 апреля, начал работу новый терминал аэропорта Симферополя. Аэропорт принял своих первых гостей. Ими стали пассажиры рейса N4-123 из Москвы авиакомпании Nordwind Airlines. Самолет вылетел из Шереметьево и приземлился в 08:20 утра по местному времени.