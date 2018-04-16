Аэропорт Крыма открыл рейсы на Венеру и Марс

На сайте аэропорта Симферополя во вкладке вылетов на сегодня в онлайн-табло значатся несколько прелюбопытнейших рейсов.

Пассажирам предлагается отправиться на Венеру компанией Venus Airlines, на Марс — самолетами Star Lines и на Корусан — авиакомпанией Космофлот.

Скриншот с сайта аэропорта