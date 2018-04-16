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Свадьба зомби попала на видео
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Свадьба зомби попала на видео 

Рамблер 2 часа назад
Американская пара решила отказаться от банального свадебного торжества. Жених и невеста подумали, что гораздо интереснее будет устроить свадьбу в стиле зомби-апокалипсиса. 25-летняя Брианна и 31-летний Арик потратили на подготовку собственной свадьбы больше трёх лет и полностью спланировали праздник. Гостей в арендованном кемпинге встречали загримированные зомби, распорядитель свадьбы был в образе вампира, а зал украшали «отрубленные» конечности. Будущие супруги не забыли и о нарядах и особом зомби-макияже.
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