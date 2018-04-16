Суд выяснял, имеет ли обезьяна право на селфи

Апелляционный суд отказался закрыть дело об "обезьяньем селфи".

В 2011 году фотограф Дэвид Слейтер сумел получить изображение макаки, относящейся к виду на грани исчезновения в Индонезии. Особенность фото в том, что обезьяна сфотографировала сама себя, нажав на кнопку фотоаппарата. Снимки получились уникальными, и Дэвид включил их в фотоальбом.

Организация, ведущая борьбу за права животных (PETA), обратилась в суд с иском о нарушении авторских прав. Ведь формально фото сделала макака, а не фотограф, а значит, прав у него нет.

Дело приняло серьезный оборот. Ведомство США по авторским правам даже обновило свои документы в 2014 году, чтобы убедиться, что фотография, сделанная обезьяной, не является «плодом интеллектуального труда» и поэтому не защищена законом об авторском праве.

Тогда суд принял это во внимание, но PETA обжаловала это решение и требовала направить средства от продажи фотоальбома на защиту диких животных.

А сейчас, когда фотограф и PETA наконец пришли к соглашению, суд отказывается отклонить иск. А значит точка в деле "обезьяньего селфи" не поставлена.