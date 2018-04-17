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Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
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Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот 

Don't Panic 1 час назад
Канистра жидкого азота, пачка бенгальских свечей, спички: давайте выясним, что победит в этом эпичном противостоянии льда и пламени.
Температура жидкого азота -195 градусов по Цельсию. Бенгальские свечи дают жар на 1100 градусов — кажется, результаты эксперимента должны быть несколько предсказуемы.
Действительно, пачка смотанных вместе бенгальских свечей продолжает гореть даже в емкости с жидким азотом. Даже удивительно: получается, что способная остановить терминатора жидкость пасует перед обычным фейерверком.
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