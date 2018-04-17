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Призрака снял дрон в британском замке
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Призрака снял дрон в британском замке 

Рамблер 1 час назад
41-британец Томас Арнольд уверяет, что его беспилотнику удалось заснять призрака, обитающего в замке Беркли. Мужчина запустил дрон, чтобы сделать красивые панорамы старинного строения, однако в какой-то момент летательный аппарат перестал подчиняться командам. Арнольд всё-таки сумел посадить беспилотник, но самое удивительное началось позже. Просматривая кадры, снятые дроном, британец увидел, что на записи отчётливо видна белая фигура, очень похожая на всадника, несущегося по территории замка. Теперь Арнольд считает, что именно призрак нарушил работу дрона.
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