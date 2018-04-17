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Мужчина из Тюмени превратился в русалку
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Мужчина из Тюмени превратился в русалку 

Рамблер 1 час назад
Жилищный комплекс «Комарово» в Тюмени оказался затопленным, но коммунальные службы не спешили решать проблему. Рассказать об этих сложностях решил местный блогер Эдуард Филиппов. Он снял юмористический ролик, идея которого пришла к нему спонтанно. Корреспондентка якобы берёт интервью у мужчины, после чего он, желая исследовать, что же происходит в «Комарово», отважно бросается в лужу. Тут же он обеспокоенно заявляет, что здесь что-то не так и призывает девушку бежать. Через несколько метров они видят мужчину, превратившегося в русалку.
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