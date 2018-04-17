Ещё
Юная девственница продает себя ради круиза
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юная девственница ради круиза решила продать себя 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Depositphotos
Девушка опасается, что её семья узнает об аукционе, поэтому скрывает свое лицо от публики.
Пенелопа из Португалии решила продать свою девственность за миллион евро, что отправиться в кругосветное путешествие.
Впрочем, пока самая высокая предложенная ей цена — 220 тысяч евро. Но студентка, которая сейчас учится в Париже, не падает духом и уверена, что получит заветную сумму.
Юридической стороной сделки будет заниматься агентство Puremodelsclub. Оно проверит личность покупателя и проследит за внесением депозита. За свои услуги агентство получит 20% от суммы договора. Ночь ценой в миллион евро может состояться на территории Германии, Швейцарии или Нидерландов.
Девушка объяснила свой поступок крайне консервативным воспитанием в семье, где у старшего брата всегда было больше привилегий, чем у нее. По мнению Пенелопы, мужчины всегда будут особенно ценить девственниц, потому что они чистые.
Девушка потратит деньги на путешествие по миру, подчеркнув, что особенно мечтает увидеть США, и купит квартиру в Португалии.
Комментарии177
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Мексике нашли монету «из будущего»85
Школьница без белья призвала к протестам190
Дрон снял призрака в британском замке19
На старой фотографии нашли путешественника во времени140
5 самых ужасных «омолаживающих» средств в истории3
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение