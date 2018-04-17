Юная девственница продает себя ради круиза

Девушка опасается, что её семья узнает об аукционе, поэтому скрывает свое лицо от публики.
Пенелопа из Португалии решила продать свою девственность за миллион евро, что отправиться в кругосветное путешествие.
Впрочем, пока самая высокая предложенная ей цена — 220 тысяч евро. Но студентка, которая сейчас учится в Париже, не падает духом и уверена, что получит заветную сумму.
Юридической стороной сделки будет заниматься агентство Puremodelsclub. Оно проверит личность покупателя и проследит за внесением депозита. За свои услуги агентство получит 20% от суммы договора. Ночь ценой в миллион евро может состояться на территории Германии, Швейцарии или Нидерландов.
Девушка объяснила свой поступок крайне консервативным воспитанием в семье, где у старшего брата всегда было больше привилегий, чем у нее. По мнению Пенелопы, мужчины всегда будут особенно ценить девственниц, потому что они чистые.
Девушка потратит деньги на путешествие по миру, подчеркнув, что особенно мечтает увидеть США, и купит квартиру в Португалии.