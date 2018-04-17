Ещё
Енот перебрал с марихуаной и перестал двигаться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Енот перебрал с марихуаной и перестал двигаться 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница США обратилась к пожарным из-за енота, который оказался обездвиженным после употребления марихуаны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Спасатели города Индианаполис, штат Индиана, рассказали о женщине, постучавшейся к ним в участок в два часа ночи с просьбой вылечить домашнего енота. Капитан отделения Майк Пруитт (Mike Pruitt) отметил, что обращение привело его сотрудников в замешательство. «Они только смогли сказать, что он был очень вялым и вел себя так, как обычно ведут себя люди, переборщившие с коноплей», — добавил он.
Спасатели не сразу поняли, чем именно отравился енот: рассматривались версии с метамфетамином и героином. Для осмотра пострадавшего животного в пожарный участок прибыл полицейский, но к тому момента хозяйка с енотом уже вернулась домой.
«Здесь нет никаких домашних енотов с передозировкой. Все слишком странно, я ухожу», — заявил страж порядка, согласно расшифровке переговоров.
По словам Пруитта, владелице посоветовали отвезти енота домой, чтобы он выспался и протрезвел. Он выразил надежду, что питомец поправится.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Мексике нашли монету «из будущего»85
Школьница без белья призвала к протестам189
Юная девственница продает себя ради круиза177
Дрон снял призрака в британском замке19
На старой фотографии нашли путешественника во времени140
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение