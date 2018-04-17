Обнаружен первый мем в истории 

Пользователь Twitter опубликовал картинку, предположив, что это один из первых мемов.
Иллюстрацией поделился автор с ником @YoRHaw. Первыми эту картинку увидели читатели американского юмористического журнала Judge в 1921 году.
Иллюстрация сопровождается двумя подписями: "Как ты думаешь о своей внешность в момент, когда срабатывает вспышка" — под изображением красавчика и "Как ты выглядишь на самом деле" — под изображением растерянного молодого человека.
В комментариях к твиту пользователи поделились наблюдением, что мемы существуют уже сотни лет, просто раньше интернета не было.
А некоторые даже нашли мемы, похожие на совренные. Например:
1921-2017
We’re pretty much the same 😂😅🧐🤦🏻♀️ pic.twitter.com/kuyPiFlZaq— Ingrid (@iManrik) 16 апреля 2018 г.