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Обнаружен первый мем в истории
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Обнаружен первый мем в истории 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @YoRHaw
Пользователь Twitter опубликовал картинку, предположив, что это один из первых мемов.
Иллюстрацией поделился автор с ником @YoRHaw. Первыми эту картинку увидели читатели американского юмористического журнала Judge в 1921 году.
Иллюстрация сопровождается двумя подписями: "Как ты думаешь о своей внешность в момент, когда срабатывает вспышка" — под изображением красавчика и "Как ты выглядишь на самом деле" — под изображением растерянного молодого человека.
В комментариях к твиту пользователи поделились наблюдением, что мемы существуют уже сотни лет, просто раньше интернета не было.
А некоторые даже нашли мемы, похожие на совренные. Например:
Комментарии
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