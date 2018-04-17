Обнаружен первый мем в истории

Пользователь Twitter опубликовал картинку, предположив, что это один из первых мемов.

Иллюстрацией поделился автор с ником @YoRHaw. Первыми эту картинку увидели читатели американского юмористического журнала Judge в 1921 году.

Иллюстрация сопровождается двумя подписями: "Как ты думаешь о своей внешность в момент, когда срабатывает вспышка" — под изображением красавчика и "Как ты выглядишь на самом деле" — под изображением растерянного молодого человека.

В комментариях к твиту пользователи поделились наблюдением, что мемы существуют уже сотни лет, просто раньше интернета не было.

А некоторые даже нашли мемы, похожие на совренные. Например: