Египтологи рассказали о самом древнем домогательстве

Акция MeToo в соцсетях получила неожиданное продолжение.

Внимание привлек папирус, который хранится в Британском музее. Он рассказывает о древнеегипетском мастере Панебе, который беззастенчиво приставал к замужним женщинам и вообще отличался скандальным поведением. Он устраивал драки и злоупотреблял своим служебным положением, работая над декором пирамид в Сет-Маат (сейчас Дейр эль-Медина).

В конце концов, жертвы Панебы обратились пожаловались на него самому фараону.

Возможно, это первое письменное свидетельство о недостойном поведении конкретного мужчины. Расшифровал его египтолог Ярослав Черны в середине двадцатых годов.

Очевидно, что даже более 3000 лет назад внебрачные сексуальные связи порицались в обществе.