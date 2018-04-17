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Египтологи рассказали о самом древнем домогательстве
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Египтологи рассказали о самом древнем домогательстве 

Рамблер 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Акция MeToo в соцсетях получила неожиданное продолжение.
Внимание привлек папирус, который хранится в Британском музее. Он рассказывает о древнеегипетском мастере Панебе, который беззастенчиво приставал к замужним женщинам и вообще отличался скандальным поведением. Он устраивал драки и злоупотреблял своим служебным положением, работая над декором пирамид в Сет-Маат (сейчас Дейр эль-Медина).
В конце концов, жертвы Панебы обратились пожаловались на него самому фараону.
Возможно, это первое письменное свидетельство о недостойном поведении конкретного мужчины. Расшифровал его египтолог Ярослав Черны в середине двадцатых годов.
Очевидно, что даже более 3000 лет назад внебрачные сексуальные связи порицались в обществе.
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