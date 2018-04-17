Парень сменил пол, чтобы завоевать возлюбленного

Эрин Андерсон из США кажется обычной 22-летней девушкой, но единственный нюанс в том, что ранее она была мужчиной по имени Аарон. В 18 лет молодой человек влюбился в Джареда Норриса, однако тот отверг его, заявив, что не является геем и не может состоять в отношениях с мужчиной.

Тогда уроженец Кентукки решил сменить пол, чтобы добиться возлюбленного.

С юных лет Аарон ощущал себя не в своем теле, иногда надевал каблуки и даже наносил макияж. Из-за этого парень часто становился объектом насмешек со стороны сверстников, а его комплексы только усиливались.

Anews

В 18 лет на одном из сайтов он случайно нашел анкету другого мужчины, влюбившись в него. Однако когда молодой человек признался, его отвергли. В частности, объект воздыханий заявил, что хочет строить отношения с девушкой. Это стало отправным пунктом для Аарона, который начал превращение в Эрин, принимая гормоны.

Кроме того, юноша решился на операцию ради обретения груди. Спустя два года стараний внешне он начал выглядеть как милая девушка, отказавшись от своего прежнего образа.

Тогда произошло неожиданное: Норрис начал «лайкать» фото Андерсон в Instagram, они разговорились, а потом встретились лично. После непродолжительного взаимодействия оба поняли, что хотят быть вместе. К тому времени Джаред уже знал о прошлом Эрин, но это его не остановило. Норрису нравится, что его партнерша выглядит женственно, и вскоре Андерсон пройдет через операцию по изменению гениталий, что поможет ей завершить перевоплощение.

Anews

Однако Норрис любит ее и такой, а также не скрывает от родных и друзей прошлое своей второй половины. Пара признается, что часто сталкивается с агрессией со стороны общественности, получает угрозы и обвинения в том, что это противоестественно. Однако теперь влюбленные не обращают на это внимания, поскольку нашли друг в друге все, что искали.