Невысокой красотке не повезло с алкоголем

Девушкам невысокого роста в жизни часто приходится сталкиваться со сложностями. Героиня ролика на вечеринке решила принять участие в алкогольном соревновании. Участники поставили рюмки со спиртным на лыжу и подняли её, а после повернули так, чтобы рюмки оказались возле ртов. Рослым соперникам девушки не составило труда выпить содержимое, а вот ей самой не повезло. Для низкорослой красотки уровень, на который подняли лыжу, оказался чересчур высок, она не смогла дотянуться до рюмки, поэтому спиртное просто вылилось ей на лицо.