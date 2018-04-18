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Невысокой красотке не повезло с алкоголем
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Невысокой красотке не повезло с алкоголем 

Рамблер 2 часа назад
Девушкам невысокого роста в жизни часто приходится сталкиваться со сложностями. Героиня ролика на вечеринке решила принять участие в алкогольном соревновании. Участники поставили рюмки со спиртным на лыжу и подняли её, а после повернули так, чтобы рюмки оказались возле ртов. Рослым соперникам девушки не составило труда выпить содержимое, а вот ей самой не повезло. Для низкорослой красотки уровень, на который подняли лыжу, оказался чересчур высок, она не смогла дотянуться до рюмки, поэтому спиртное просто вылилось ей на лицо.
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