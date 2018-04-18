Новое психическое расстройство, связанное с селфи

По словам экспертов Британской ассоциации эстетической и пластической хирургии, фотофильтры, которые так популярны в приложениях, способны изменить современные эталоны красоты. Пациенты все чаще ложатся под нож пластического хирурга в надежде выглядеть также как и на селфи.

Среди приложений, которых считают "ориентирами" лидирует Snapchat с множеством фильтров, которые меняют форму лица. А фильтры, способные увеличивать глаза становятся настолько популярными, что многие просят воплотить в жизнь образ на экране.

Anews

Не так давно этот тренд добрался и до стран СНГ, а к российскому пластическому хирургу Андрею Ковынцеву неоднократно обращались люди с просьбой сделать глаза "как в Снэпчате".

"Конечно, я отказываюсь от подобных просьб, ведь для этого нужно полностью ломать глазную орбиту. Никто в здравом уме на это не пойдет. Да и дело в функциональности затеи: если иметь такие мультяшные глаза, их не получится закрыть — для этого не хватит объема ткани верхнего века. "​

Тем не менее одними глазами дело не обходится. Так, к примеру, британка Люси О'Грэди из-за своей любви к селфи изменилась до неузнаваемости: сделала пластику носа и подбородка, изменила разрез глаз и увеличила губы. Женщина остановилась только тогда, когда поняла, что перемены — это ее зависимость.

Сейчас психологи внесли селфиманию в разряд психических расстройств, отметив, что это неприятие собственного тела на фото и видео. По словам клинического психолога, такие отклонения развиваются у неуверенных в себе людях. Постегивает людей с таким расстройством и то, что кадры с обработкой собирают больше лайков, чем фото без фильтра. Это и заставляет людей стремиться постоянно менять свою внешность.