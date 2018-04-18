Перекати-поле завалило дома американцев

Перекати-поле — степное растение, которое при созревании отрывается от корней и при помощи ветра отправляется в далекие порой путешествия.

В одном из небольших городков штата Калифорния — в Викторвилле — перекати-поле занесло множество домов, из которых в связи с этим стало почти невозможно выбраться. Выглядит это все даже немного забавно, если не думать о том, что появляется некая угроза здоровью, ведь растение падает и на лобовые стекла движущихся машин, на дорогу, заваливает целыми горами гаражи и входные двери в дома.

Властям пришлось в экстренном порядке организовать уборку улиц, но с продолжающимся ветром это оказалось совсем не простым занятием.