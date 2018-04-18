Съедобные тампоны помогут женщинам

Теперь тампоны можно носить с собой в коробке и…есть. Идея создать пирожные в виде тампонов появилась у компании Ohlala Macarons, а результат получился пугающе правдоподобным.

Ohlala Macarons

В упаковке находится восемь изготовленных вручную пирожных со вкусом ванили, малины или розы. Синие хвостики тоже есть, они пахнут как малина и добавляют реалистичности "тампону". Два пирожных из набора окрашены в красный цвет (для самых впечатлительных).

Необычный проект компания Ohlala Macarons придумала совместно с благотворительной организацией Bloody Good Period, которая помогает женщинам в трудных ситуациях. 10 фунтов с каждой проданной коробки "тампонов" помогут закупить месячный запас гигиенических средств для беженцев, малообеспеченных и находящихся в тюрьмах женщин.