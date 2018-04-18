Водителям больших авто предложили увеличить пенисы

На одной из улиц Бирмингема появился многообещающий плакат.

Плакат с заманчивым предложением появился в прошедшие выходные. Водителям, которые предпочитают передвигаться по городу на внушительных внедорожниках, предлагают увеличить их пенисы. Причем сделать это можно совершенно бесплатно, если верить написанному.

Когда журналисты британского издания Metro решили проверить эту информацию и позвонить по указанному номеру, абонент оказался недоступен. Плакат провисел всего несколько дней — с воскресенья по вторник, а затем его сняли, чтобы не смущать общественность и водителей дорогих автомобилей.