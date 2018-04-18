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Бабушка смыла трусы в унитаз и что из этого вышло
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Бабушка смыла трусы в унитаз и что из этого вышло 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
В Великобритании коммунальщики проводили профилактические работы и случайно обнаружили панталоны.
Представитель компании, обслуживающей Мидлендс, где была сделана шокирующая находка, сообщил, что только по счастливой случайности штаны не вызвали настоящее экологическое бедствие.
Компания регулярно проводит профилактические работы и следит за тем, чтобы канализация находилась в исправном состоянии. Панталоны нашли вовремя, что позволило предотвратить катастрофу.
@OfficialSTW
До этого из канализации уже извлекали теннисные мячи и даже запчасти от мотоцикла. Но штанов до этого момента не было.
Коммунальщики серьезно предупреждают, что унитаз не место для панталон и смывать их не нужно. Диаметр канализационных труб составляет примерно 15 см, и любые подобные предметы легко могут вызвать засор.
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