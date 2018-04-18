Река в Англии внезапно пожелтела из-за карри

Река в Брэдфорде пожелтела, потому что в ее воды попало слишком много карри.

Город в Западном Йоркшире, который носит гордое звание британской столицы карри, также имеет старую систему канализации. Это значит, что иногда отходы попадают в подземные стоки. До сих пор не все рестораны подключены к канализационной системе, и их пищевые отходы попали в реку Эйр.

Это далеко не первый случай попадания сточных вод в реку, в городе создана общественная организация, которая старается решить проблему. Пока их деятельность сводится к тому, что они призывают владельцев ресторанов следить за тем, куда и что они сливают. Однако проблема гораздо шире, менять нужно всю систему.