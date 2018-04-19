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Житель Казани месяц пил, чтобы доказать вред алкоголя
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Житель Казани месяц пил, чтобы доказать вред алкоголя 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Житель Казани решил провести эксперимент и показать окружающим, что происходит с организмом, если каждый день употреблять алкоголь, сообщает kazanfirst.ru. Молодой человек уточнил, что раньше он не злоупотреблял спиртным и занимался спортом каждый день.

Литр пива каждый день

В рамках эксперимента он начал выпивать по литру пива в день. В качестве результат исследования он опубликовал в соцсетях фото до начала эксперимента и после.
По словам молодого человека, через пару дней после начала эксперимента у него начались головные боли. Он стал испытывать сложности со сном: вечером было трудно заснуть, а утром тяжело вставать.
Также парень отметил, что его лицо стало выглядеть опухшим, появились темные круги под глазами.
Anews
Кроме того, молодой человек утверждает, что у него снизилась работоспособность: в конце каждого часа ему хотелось отдохнуть и он постоянно смотрел на часы в ожидании конца рабочего дня.
Anews
Экспериментатор также отметил, что из-за употребления алкоголя он прибавил в весе. Парень надеется, что благодаря его опыту люди с алкогольной зависимостью осознают, насколько пагубно влияет на них употребление спиртного

«У меня сосед по литру водки в день пьет… И как огурец!»

Казанцы, ознакомившись с результатами эксперимента, открыто посмеялись над молодым человеком.
«Не можешь пить не мучай …опу. У меня кошка больше пьет»,
«У меня сосед по литру водки в день пьет во время месячного запоя. И как огурец! Да я и сам меньше литра водки не пью. А он литр пива в день! Смешно!»,
«В выходные я пью по литру водки в день, в рабочие дни по 0,5 после работы. Не похмелья никаких симптомов других не наблюдается и так уже 25 лет. А ты говоришь литр пива в день, ты воды больше пьешь», — написали казанцы в комментариях.
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