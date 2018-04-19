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Соски в цветочек: новый тренд удивил всех
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Гербарий на сосках: новый соблазнительный тренд 

Рамблер 2 часа назад
Каждое лето дизайнеры предлагают новые способы украсить себя.
1/5  Изначально украшения из живых спрессованных цветов предназначались для макияжа лица, но фантазии нет предела.
Фото:
2/5  Гербарий из цветов можно засушить самостоятельно, а на теле закрепить обычным клеем для накладных ресниц.
Фото:
3/5  Вариант для более стеснительных – надетый поверх цветочный патчей полупрозрачный топ.
Фото:
4/5  Ботанические "татуировки" точно будут популярны во время летних фестивалей.
Фото:
5/5  Подобным образом можно украсить ключицы и зону декольте.
Фото:
Лето — это не только время солнца, тепла и цветов, но и отличный повод показать чуть больше тела.
Именно поэтому каждое лето дизайнеры предлагают новые способы украсить себя, например, с помощью блесток. Так, компания Face Florals продает прессованные цветы для макияжа. Лепестками незабудок предлагается украшать веки, брови, волосы, а теперь еще и грудь. Эта идея пришла в голову одной из покупательниц, которая просто приклеила цветы от Face Florals на соски. Получилось очень красиво, а компания пришла в восторг и поделилась фотографией в своих соцсетях.
Если на улице еще прохладно, то можно надеть прозрачную кофту, через которую будут просвечивать цветы. Особо стеснительные могут разметить "гербарий" на ключицах и в ложбинке между грудей.
Мы уже писали о новом тренде на дизайнерские соски, и похоже, что эта часть тела будет только набирать популярность.
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