Соски в цветочек: новый тренд удивил всех

Гербарий на сосках: новый соблазнительный тренд

Гербарий из цветов можно засушить самостоятельно, а на теле закрепить обычным клеем для накладных ресниц.

2/5 Гербарий из цветов можно засушить самостоятельно, а на теле закрепить обычным клеем для накладных ресниц.

Лето — это не только время солнца, тепла и цветов, но и отличный повод показать чуть больше тела.

Именно поэтому каждое лето дизайнеры предлагают новые способы украсить себя, например, с помощью блесток. Так, компания Face Florals продает прессованные цветы для макияжа. Лепестками незабудок предлагается украшать веки, брови, волосы, а теперь еще и грудь. Эта идея пришла в голову одной из покупательниц, которая просто приклеила цветы от Face Florals на соски. Получилось очень красиво, а компания пришла в восторг и поделилась фотографией в своих соцсетях.

Если на улице еще прохладно, то можно надеть прозрачную кофту, через которую будут просвечивать цветы. Особо стеснительные могут разметить "гербарий" на ключицах и в ложбинке между грудей.