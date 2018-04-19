Доступен ли веганам оральный секс

19-летняя Тони Идд не могла поверить своим глазам, когда ее 22-летний друг по интернет-переписке начал говорить ей по истине странные вещи. История нелепой ссоры моментально разлетелась по Интернету, а дело было так.

Некоторое время Тони общалась на Facebook с новым знакомым. Они обсуждали разные темы, в том числе и отношение к мясу.

Оказалось, что оба они вегетарианцы, что стало общим интересом и неисчерпаемой темой для бесед.

Однажды новый знакомый спросил в лоб: "то есть ты, будучи вегетарианкой, делаешь минет парням и глотаешь сперму?". Тони опешила, ведь это в принципе не тема для публичных бесед с малознакомыми людьми. Но причина странного вопроса настолько заинтересовала девушку, что та стала отвечать утвердительно. Тогда сетевой визави разразился гневными речами. Он утверждал, что делать минет и глотать сперму — это недопустимо для нее и совершенно не по-вегетариански! Это то же самое, что есть мясо.

Затем возмущенный парень опубликовал переписку в Сети, чем особенно удивил Тони. Было грубо нарушено ее право частной переписки, но больше всего возмутила нелепая аналогия, отчего 19-летняя Идд находится в особенном шоке.