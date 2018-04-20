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Могут ли осьминоги быть пришельцами
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Могут ли осьминоги быть пришельцами 

Don't Panic 15 минут назад
Фото: Don't Panic
Даже внешность осьминога напоминает нам какую-то выдуманную фантастами форму жизни. Восемь цепких щупалец, уникально устроенные глаза, способность к камуфляжу — и не будем забывать об интеллекте, который вполне сравним с интеллектом столь расхваливаемых учеными дельфинов. Недавние исследования, проведенные специалистами в Окинавском Морском Институте показали, что и внутренне осьминог разительно отличается от всего, живущего на нашей планете. Собственно, ученые были настолько поражены, что, в шутку, назвали этого моллюска «пришельцем с далеких звезд». Но в каждой шутке есть только доля шутки, не так ли?

Интеллект

Доктор Сидней Бреннер, из Института Окинава, уверен, что осьминоги были самыми первыми разумными существами на планете. Кроме того, интеллект осьминога развивался гораздо более высокими темпами, чем разум окружающих его животных. Никто до сих пор не может понять, почему столь быстрая эволюция остановилась так внезапно.

Память

Осьминоги весьма злопамятны. В отличие от других животных и рыб, они способны запоминать и время, и место произошедшего с ними несчастного случая. Может быть, именно на этом основаны распространенные футбольные «гадания на осьминоге».

Разумные конечности

Путем нехитрых экспериментов, ученые выяснили, что конечности осьминогов обладают собственным разумом и вполне могут функционировать отдельно от остального тела. Отрубленное щупальце пыталось охотиться на мелких рыбешек еще в течение часа: наблюдавшие за этим исследователи были шокированы столь сильным стремлением части тела к жизни.

Геном

Геном осьминога лишь немногим меньше генома человека и значительно отличается от генетического кода практически всех живущих на планете существ. В частности, осьминоги имеют в два раза больше нервных клеток, чем большинство млекопитающих. Это дает им невероятную свободу эволюции в любом направлении, а ученые, впервые секвенировавшие ДНК осьминога и в самом деле назвали его пришельцем — настолько велики были отличия.
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