Девушку-«динозавра» уволили из армии за присягу 

Сержант ВВС Национальной гвардии США штата Теннесси Робин Браун спровоцировала скандал. Принимая присягу, женщина использовала ручную куклу-динозавра. При этом при произнесении слов Робин шевелила рукой, так что создавалось впечатление, будто за неё говорит динозавр. Видео было опубликовано в соцсети и вызвало массу гневных комментариев. В результате и сама Браун, её командир, принимавший присягу, и командир части были уволены. Глава Военно-воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Скотт Райс опубликовал специальное заявление, в котором отметил, что разделяет недовольство граждан.