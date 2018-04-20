Искусственный интеллект написал сказку

Фрагмент творчества искусственного интеллекта на основе произведений братьев Гримм появился в Сети.

Новую историю под названием «Принцесса и лиса» создали писатели онлайн-сообщества Botnik. Группа энтузиастов предоставила искусственному интеллекту все творческое наследие авторов для изучения.

«Ознакомившись» с многочисленными сказками братьев Гримм, алгоритм в итоге выдал слова и фразы для нового произведения. На этом этапе к созданию истории подключились люди, облекшие лаконичное изложение в более «сказочную» форму.

В результате получилась неплохая история о лисе, которая помогает сыну мельника спасти принцессу от бракосочетания с нелюбимым принцем.

Один из основателей сообщества Botnik заявил, что таким образом они помогают братьям Гримм «восстать из мертвых».