Искусственный интеллект написал сказку 

Фрагмент творчества искусственного интеллекта на основе произведений братьев Гримм появился в Сети.
Новую историю под названием «Принцесса и лиса» создали писатели онлайн-сообщества Botnik. Группа энтузиастов предоставила искусственному интеллекту все творческое наследие авторов для изучения.
«Ознакомившись» с многочисленными сказками братьев Гримм, алгоритм в итоге выдал слова и фразы для нового произведения. На этом этапе к созданию истории подключились люди, облекшие лаконичное изложение в более «сказочную» форму.
В результате получилась неплохая история о лисе, которая помогает сыну мельника спасти принцессу от бракосочетания с нелюбимым принцем.
Один из основателей сообщества Botnik заявил, что таким образом они помогают братьям Гримм «восстать из мертвых».
Кстати, «Принцесса и лиса» — не первая сказка, созданная с помощью искусственного интеллекта. «Пробой пера» стала переработка книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, результатом которой стала история ««Гарри Поттер и портрет того, что было похоже на большую кучу пепла».