32-летнего белоруса усыновила пара из Италии

Взрослого белоруса усыновили бездетные итальянцы

Обрести ребенка бывает никогда не поздно. Даже если он уже взрослый. Так решила итальянская пара из провинции Тренто, усыновив 32-летнего гражданина Белоруссии.

Впрочем, история скорее трогательная, чем необычная. Мальчик, пострадавший из-за печально известной аварии на Чернобыльской АЭС, более 20 лет назад приехал в Италию, чтобы поправить здоровье. Там его приютила итальянская семья.

Скоро отношения стали настолько теплыми, что белорус каждое лето стал навещать итальянцев, тем более, что своих детей у пары не было. Общение продолжилось и после его совершеннолетия, итальянцы даже несколько раз приезжали в Белоруссию.

Сейчас мужчина занимается международными перевозками, и часто навещает фактически свою вторую семью. Поэтому итальянцы решили на законных основаниях оформить усыновление, чтобы семья получила юридическое оформление. Суд не возражал, несмотря на возраст приемного сына.