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32-летнего белоруса усыновила пара из Италии
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Взрослого белоруса усыновили бездетные итальянцы 

Рамблер 17 минут назад
Фото: pixabay.com
Обрести ребенка бывает никогда не поздно. Даже если он уже взрослый. Так решила итальянская пара из провинции Тренто, усыновив 32-летнего гражданина Белоруссии.
Впрочем, история скорее трогательная, чем необычная. Мальчик, пострадавший из-за печально известной аварии на Чернобыльской АЭС, более 20 лет назад приехал в Италию, чтобы поправить здоровье. Там его приютила итальянская семья.
Скоро отношения стали настолько теплыми, что белорус каждое лето стал навещать итальянцев, тем более, что своих детей у пары не было. Общение продолжилось и после его совершеннолетия, итальянцы даже несколько раз приезжали в Белоруссию.
Сейчас мужчина занимается международными перевозками, и часто навещает фактически свою вторую семью. Поэтому итальянцы решили на законных основаниях оформить усыновление, чтобы семья получила юридическое оформление. Суд не возражал, несмотря на возраст приемного сына.
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