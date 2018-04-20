Ещё
В Антарктиде обнаружили загадочный источник света
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Антарктиде обнаружили загадочный источник света 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
Судя по последним находкам в Антарктиде, которые без устали публикуют виртуальные исследователи, «ледяная пустыня», кажется, перестает таковой быть.
На днях один из уфологов поделился в Сети новым загадочным открытием: с помощью спутниковых снимков Грэхем Мэйпл обнаружил на юго-восточном побережье странный источник света.
По словам Мэйпла, странное свечение исходит от непонятного объекта огромного размера. Этот колоссальный «фонарь» отбрасывает яркий луч света на склон расположенной рядом горы.
Уфолог предполагает, что точка, на которую направлен луч света, выбрана отнюдь не случайна.
Там, куда он светит, наверняка скрыто что-то невероятно важное.
— уверен Мэйпл.
Уфолог также высказывает догадки, как работает гигантский «прожектор»: по его словам, это может быть неизвестная нам технология, которая генерирует свой собственный свет.
Впрочем, Мэйпл не исключает и того, что «фонарем» может быть и обычное зеркало. Но возникает вопрос: откуда оно взялось в Антарктиде?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти140
Доступен ли веганам оральный секс45
В Мексике нашли монету «из будущего»108
32-летнего белоруса усыновила пара из Италии5
Предсказания монаха Авеля для России16
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:50
Девушку-«динозавра» уволили из армии за присягу
Безумный мир
00:08
Невысокой красотке не повезло с алкоголем
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение