В Антарктиде обнаружили загадочный источник света

Судя по последним находкам в Антарктиде, которые без устали публикуют виртуальные исследователи, «ледяная пустыня», кажется, перестает таковой быть.

На днях один из уфологов поделился в Сети новым загадочным открытием: с помощью спутниковых снимков Грэхем Мэйпл обнаружил на юго-восточном побережье странный источник света.

По словам Мэйпла, странное свечение исходит от непонятного объекта огромного размера. Этот колоссальный «фонарь» отбрасывает яркий луч света на склон расположенной рядом горы.

Уфолог предполагает, что точка, на которую направлен луч света, выбрана отнюдь не случайна.

Там, куда он светит, наверняка скрыто что-то невероятно важное.

— уверен Мэйпл.

Уфолог также высказывает догадки, как работает гигантский «прожектор»: по его словам, это может быть неизвестная нам технология, которая генерирует свой собственный свет.

Впрочем, Мэйпл не исключает и того, что «фонарем» может быть и обычное зеркало. Но возникает вопрос: откуда оно взялось в Антарктиде?