Посетитель ресторана готов жениться на карри

Восторженные отзывы о блюдах в хороших ресторанах не редкость, но то, как отозвался о любимом ястве один из посетителей ресторана Saffron в английском городе Нортгемптон, выходит за рамки общепринятых дифирамбов еде.

Клиент, о котором известно лишь то, что его зовут Люк, попробовавший в заведении карри с курицей и манго, сделал такую запись на одной из страниц в Сети:

Если бы я мог жениться на этом карри, я сделал бы это в одно мгновенье!

Этот отзыв увидел владелец ресторана Saffron и решил дать восторженному гурману возможность осуществить это. Заведение хочет разыскать клиента, о котором известно лишь то, что его имя Люк, и предложить ему действительно жениться на полюбившемся ему карри.

Владелец ресторана отмечает, что готов взять всю подготовку к необычной свадьбе на себя, а также в качестве свадебного подарка в течение года отважному посетителю будут присылать бесплатные обеды, сообщает Daily Mirror.