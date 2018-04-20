Ещё
Известная блогерша загадила квартиру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Известная блогерша загадила квартиру 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: @okaylaaa
Когда хозяева вошли в квартиру, которую сдавали девушке, они испытали настоящий шок — повсюду были кучи мусора, грязь и экскременты животных.
Пикантность ситуации придает то, что квартиру снимала девушка Кайла Дженкинс, бьюти-блогерша, известная под ником Okaylaaa. У нее более 600 тысяч подписчиков на Youtube, но ни один из них и предположить не мог, что за пределами кадра такой свинарник.
И, конечно, перед своими подписчиками она представала в куда более выгодном свете.
@okaylaaa
Как сообщает представитель Кайлы, обвинения хозяев беспочвенны, так как мама девушки провела там генеральную уборку перед отъездом.
Но грязь не единственное, в чем упрекают Кайлу Дженскинс хозяева квартиры, девушка задолжала и за аренду примерно 5 тысяч фунтов стерлингов. Это представитель Кайлы опровергать не стал, отметив, однако, что в настоящее время она испытывает трудности с деньгами и находится в депрессии.
Об этом красноречиво свидетельствует ее последний пост в Instagram.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти140
Доступен ли веганам оральный секс45
В Мексике нашли монету «из будущего»108
32-летнего белоруса усыновила пара из Италии5
Предсказания монаха Авеля для России16
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:50
Девушку-«динозавра» уволили из армии за присягу
Безумный мир
00:08
Невысокой красотке не повезло с алкоголем
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение