Известная блогерша загадила квартиру

Когда хозяева вошли в квартиру, которую сдавали девушке, они испытали настоящий шок — повсюду были кучи мусора, грязь и экскременты животных.

Пикантность ситуации придает то, что квартиру снимала девушка Кайла Дженкинс, бьюти-блогерша, известная под ником Okaylaaa. У нее более 600 тысяч подписчиков на Youtube, но ни один из них и предположить не мог, что за пределами кадра такой свинарник.

И, конечно, перед своими подписчиками она представала в куда более выгодном свете.

@okaylaaa

Как сообщает представитель Кайлы, обвинения хозяев беспочвенны, так как мама девушки провела там генеральную уборку перед отъездом.

Но грязь не единственное, в чем упрекают Кайлу Дженскинс хозяева квартиры, девушка задолжала и за аренду примерно 5 тысяч фунтов стерлингов. Это представитель Кайлы опровергать не стал, отметив, однако, что в настоящее время она испытывает трудности с деньгами и находится в депрессии.

Об этом красноречиво свидетельствует ее последний пост в Instagram.