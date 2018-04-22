Призрак навел порядок в полицейском участке

Полицейские из Нового Южного Уэльса в Астралии столкнулись с наглым привидением прямо на рабочем месте.

В самое обычное утро они с удивлением обнаружили, что один из гаражей открыт. Чтобы найти забывчивого сотрудника, они просмотрели записи камеры наблюдения. Выяснилось, что гараж несколько дней вообще не открывали, а виновника нельзя оштрафовать, потому что на фантомов законы штата не распространяются.

На видео совершенно четко видно, как дверь гаража открылась самостоятельно и некто невидимый выбросил оттуда метлу. Непонятно, чем так не понравился этот домашний инструмент незваному гостю. Кто знает, возможно в своей земной жизни призраку слишком часто приходилось использовать его?

Как бы там ни было, дверь сейчас изучают техники, а полицейские заявляют, что в такой ситуации пригодились бы охотники за привидениями.