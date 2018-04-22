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Призрак навел порядок в полицейском участке
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Призрак навел порядок в полицейском участке 

Рамблер 10 часов назад
Полицейские из Нового Южного Уэльса в Астралии столкнулись с наглым привидением прямо на рабочем месте.
В самое обычное утро они с удивлением обнаружили, что один из гаражей открыт. Чтобы найти забывчивого сотрудника, они просмотрели записи камеры наблюдения. Выяснилось, что гараж несколько дней вообще не открывали, а виновника нельзя оштрафовать, потому что на фантомов законы штата не распространяются.
На видео совершенно четко видно, как дверь гаража открылась самостоятельно и некто невидимый выбросил оттуда метлу. Непонятно, чем так не понравился этот домашний инструмент незваному гостю. Кто знает, возможно в своей земной жизни призраку слишком часто приходилось использовать его?
Как бы там ни было, дверь сейчас изучают техники, а полицейские заявляют, что в такой ситуации пригодились бы охотники за привидениями.
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