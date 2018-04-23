Таинственное существо засняли исследователи в океане

Учёные увидели и запечатлели на камеру нечто странное. Проводя исследования в Мексиканском заливе, они обнаружили существо, похожее на скрюченного кальмара. Специалисты из группы Okeanos Explorer предполагают, что это либо необычный представитель уже известного вида кальмаров, либо представитель ещё неизученного вида, обитающего в глубинах океана. Также есть версии, что кальмар был просто напуган приближающимся батискафом, поэтому принял такую позу. Возможно, что моллюск собирает в таком виде пищу. Зоолог Майк Веччионе, наблюдавший кальмара, написал: «Моя первая реакция была: „Что это, черт возьми, такое?“.