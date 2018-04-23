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Школьник украл у родителей деньги и улетел на Бали
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Школьник украл у родителей деньги и улетел на Бали 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
12-летний школьник из Сиднея поругался с мамой, запрещавшей ему отправиться на Бали, и… украв её кредитку, отправился на остров. Парень забронировал себе авиабилет и номер в гостинице, предварительно выманив у бабушки свой паспорт.
Ребенок сказал, что уходит в школу, а сам сел в поезд и поехал в аэропорт. Что интересно, документы его просили предъявить лишь один раз — во время пересадки в австралийском городе Перт. В отеле мальчик сказал, что ждет сестру.
Однако учительница, сообщившая родителям об отсутствии сына в школе, вскрыла обман. Мама немедленно отправилась на остров и забрала парня домой.
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