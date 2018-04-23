Ещё
Большеглазый малыш нашёл игрушку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большеглазый малыш нашёл игрушку 

Рамблер 1 час назад
Котики давно стали любимцами интернета. Видео с умными, агрессивными, любопытными и игривыми пушистками неизменно вызывают умиление пользователей соцсетей. Не стал исключением и этот очаровательный малыш. Котёнок с огромными глазами, которого держит хозяин, наблюдает за мячом. При этом сам котик остаётся почти без движения, он лишь поднимает о опускает голову, чтобы не упустить из виду прыгающий предмет. Комментаторы отмечают, что питомец очень внимателен и не отвлекается. Интересно, надолго ли мячик увлёк этого крошечного котёнка?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Впечатляющие фотографии появления человека на свет77
Художница пишет картины грудью22
Как план шефа ЦРУ развалил СССР46
Оптическая иллюзия со смыслом, который видят не все14
Необычные факты, которые оказались правдой1
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
05:44
Самые милые зверёныши
Безумный мир
05:51
Невероятное открытие сделали в Египте
Безумный мир
00:10
Большеглазый малыш нашёл игрушку
Безумный мир
04:50
Необычные факты, которые оказались правдой
Безумный мир
01:37
Таинственное существо засняли исследователи в океане
Безумный мир
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:50
Девушку-«динозавра» уволили из армии за присягу
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение