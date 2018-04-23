Большеглазый малыш нашёл игрушку

Котики давно стали любимцами интернета. Видео с умными, агрессивными, любопытными и игривыми пушистками неизменно вызывают умиление пользователей соцсетей. Не стал исключением и этот очаровательный малыш. Котёнок с огромными глазами, которого держит хозяин, наблюдает за мячом. При этом сам котик остаётся почти без движения, он лишь поднимает о опускает голову, чтобы не упустить из виду прыгающий предмет. Комментаторы отмечают, что питомец очень внимателен и не отвлекается. Интересно, надолго ли мячик увлёк этого крошечного котёнка?