Игрушечный кораблик переплыл Атлантический океан

Береговые судна в Атлантическом океане предупреждены, что, если им попадется игрушечный корабль, нужно его выловить и зарядить батарею.

Кораблик, носящий говорящее название Adventure («Приключение»), запустили в открытое море в мае 2017 года два брата — 8-летний Олли и 5-летний Гарри Фергюсоны из шотландского городка Тернифф. Сперва он доплыл до Скандинавии, а сейчас, преодолев Атлантический океан, бороздит воды Гайаны, Южная Америка.

Отец мальчиков рассказал, что отслеживающее местоположение Adventure устройство показало, что уровень зарядки на отметке 25 процентов, и ее необходимо подзарядить, иначе приключение смелого кораблика, преодолевшего уже столько километров, бесславно кончится.

Перед спуском на воду Северного моря игрушечный корабль пришлось немного усовершенствовать. Для устойчивости добавили балласт, который заполнили пенопластом, чтобы он не утонул. После нескольких испытаний в бассейне, Adventure запустили в море.

К кораблику прикреплена записка с просьбой любого подобравшего его отпустить дальше в плавание. МакНилл Фергюсон, отец мальчиков, рассказал: «Датчик передает местоположение кораблика два раза в день, но с таким процентом зарядки, его просто необходимо заменить».

Команда корабля Stena Carron слышала сообщение о корабле и они довольно близко к нему. Если смогут поймать его, то постараются помочь. Экипаж пообещал, что предупредит все встречающиеся на пути судна об Adventure.

У братьев Фергюсон есть свой список приключений с 500 пунктами. И запуск кораблика в открытое море был одним из них. Также мальчикам удалось с помощью метеозонда запустить «в космос» фигурки лего на 30 километров над заливом Мори-Ферт, заняться скалолазанием и выпить чаю из снега. По словам родителей мальчиков, они хотели вдохновить их на волнующие приключения, вместо того, чтобы целый день сидеть перед телевизором или играть в айпад.

«Все, кто подбирал кораблик, были очень добры и заботились о нем. А потом присылали нам фотографии, что с ним все в порядке. Люди по-настоящему прониклись этой идеей».

«Каждый раз, когда мы получаем сообщение о его местонахождении, мальчики невероятно счастливы. Мы садимся за компьютер и вычисляем, где он бывал, потом накладываем маршрут на карту, что дает им представление о том, насколько же огромен наш мир».