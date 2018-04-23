Самые милые зверёныши

Кого не растрогают фотографии симпатичных малышей? Очаровательная непосредственность несмышлёнышей всегда вызывает восторг у взрослых. Но не менее интересно наблюдать за детёнышами зверей. Всклокоченная шёрстка, крохотные лапки, неуклюжая походка и такой трепетный взгляд огромных глаз! Разве можно остаться равнодушным к этим зверькам? Со временем крошечный кабанчик, который сейчас выглядит таким беззащитным, станет опасным хищником, милашка-слонёнок приобретёт невероятную силу, а маленькая горилла, цепляющаяся за мамашу, вырастет в гигантского грозного примата. Но пока им несколько дней от роду, их повадки так умилительны! Пожалуй, единственный зверёк из нашей подборки, который не утеряет детской прелести даже во взрослом возрасте, — это большеухий пушистый фенек. Но это легко объяснить, ведь фенек — лисичка, а уж она-то знает, как обхитрить и обаять.