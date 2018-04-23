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56-летний итальянец решил стать женщиной
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12 лет операций: итальянец решил стать женщиной 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: kareliyanews
56-летний мужчина лег под нож хирургов достаточно давно — около 12 лет назад. За все эти годы он сделал себе множество пластических операций, чтобы изменить пол и стать похожим на его идеал женщины. Быть девочкой итальянец мечтал с 15 лет. И ради исполнения своей мечты ему не было жалко 70 000.
kareliyanews
Сейчас мужчину зовут Фульвия Пеллегрино. Согласно западным СМИ, этот человек уже 32 года состоит в браке. Кстати, его жена Мариза — это единственный родной ему человек, который не отвернулся от него, когда Пеллегрино решил воплотить свое самое заветное желание в жизнь. Сейчас они с женой живут как сестры или лучшие подружки и прекрасно ладят.
Фульфия прошла через десятки операций и косметических процедур. Этому «мужчине» сделали пластику лица, липосакцию и множество разнообразных инъекций.
kareliyanews
Но он все еще не доволен результатом в полной мере. Итальянец говорит, что и дальше будет улучшать свою внешность. По крайней мере, в ближайшее время он точно не планирует останавливаться.
Здесь и сказать-то нечего, кроме как «куда катится этот мир…».
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